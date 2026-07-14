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Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на экспорт

Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на экспорт

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ в своем Telegram-канале заявила, что происходящее в акватории Азовского моря не скажется на обеспеченности внутреннего рынка продовольствием и экспортных возможностях государства.

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