Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на экспорт

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ в своем Telegram-канале заявила, что происходящее в акватории Азовского моря не скажется на обеспеченности внутреннего рынка продовольствием и экспортных возможностях государства.
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