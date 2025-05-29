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Парламентская газета

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Чем заняться в Крыму летом

Чем заняться в Крыму летом

Роспотребнадзор подтвердил безопасность курортного сезона в Крыму. По словам главы ведомства Анны Поповой, в ходе мониторинга качества питьевой и морской воды, атмосферного воздуха, песка, гальки и рыбной продукции специалисты провели более 110 тысяч исследований.

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