Герои фэнтези попадают в Россию криптомайнеров и спецслужб в новом сериале. Чем удивляет «Молот ведьм»?

В онлайн-кинотеатрах Start и Okko выходит созданный при поддержке Института развития интернета сериал «Молот ведьм», который смешивает классическое фэнтези, русские народные былины и научную фантастику, так чтобы из них получилось удивительное, ни на что другое не похожее зрелище.