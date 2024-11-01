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Герои фэнтези попадают в Россию криптомайнеров и спецслужб в новом сериале. Чем удивляет «Молот ведьм»?

Герои фэнтези попадают в Россию криптомайнеров и спецслужб в новом сериале. Чем удивляет «Молот ведьм»?

В онлайн-кинотеатрах Start и Okko выходит созданный при поддержке Института развития интернета сериал «Молот ведьм», который смешивает классическое фэнтези, русские народные былины и научную фантастику, так чтобы из них получилось удивительное, ни на что другое не похожее зрелище.

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