Министр Лавров с прискорбием о порушенных Токио японо-российских отношениях

Выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уделил внимание отношениям нашей страны с ее дальневосточной соседкой – Японией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии