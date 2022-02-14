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Захарова: истинным врагом Киева является украинская «элита»

Захарова: истинным врагом Киева является украинская «элита»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться на территорию страны продемонстрировало, что врагом Киева является украинская «элита», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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