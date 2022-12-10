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Эр-Рияд. Финал. Медведев сыграет с Фрицем

Даниил Медведев сыграет с Тэйлором Фрицем в финале турнира в Саудовской Аравии. Победитель турнира получит $1 000 000 призовых, финалист – $500 000.

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