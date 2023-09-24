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Джордж Расселл о сражении с Хэмилтоном: «Лично я считаю, что это были гонки – жесткая, но честная борьба»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что не видел в своих действиях ничего незаконного или опасного и что такими и должны быть гонки.

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