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В 26 регионах РФ сложилась чрезвычайная пожарная опасность

В 26 регионах РФ сложилась чрезвычайная пожарная опасность

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделился информацией о том, что в двадцати шести регионах Российской Федерации наблюдается чрезвычайная пожарная опасность.

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