Ученые из Сочи выяснили, что вирус кроликов убивает рак человека

Ученые из сочинского научно-технологического университета «Сириус» в ходе исследований установили, что вирус миксомы, который распространяется в клетках кроликов, эффективен в борьбе с раковыми опухолями.
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