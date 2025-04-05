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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Промес сделал 2-й дубль подряд за дубайский «Юнайтед». У экс-игрока «Спартака» 13 голов в сезоне-2024/25

Экс-полузащитник «Спартака» поучаствовал в победе над «Аль-Джазирой» во 2-й лиге ОАЭ (5:0), у нидерландца два гола.

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