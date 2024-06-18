В Грузии за смену пола будут сажать в тюрьму

В Грузии планируют внести поправки в Конституцию и Уголовный кодекс, согласно которым будет запрещена публичная пропаганда ЛГБТ*, а операции по смене пола станут уголовным преступлением, – передают во вторник, 18 июня, грузинские СМИ.
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