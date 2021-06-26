В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал о негативных последствиях борьбы со строительством "Северного потока — 2" для Варшавы.
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал о негативных последствиях борьбы со строительством "Северного потока — 2" для Варшавы.
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