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В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках

В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал о негативных последствиях борьбы со строительством "Северного потока — 2" для Варшавы.

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