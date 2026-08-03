Индекс Мосбиржи упал на 6% в июле: стратегии инвестирования и перспективы банков и металлургии

Индекс Мосбиржи по итогам июля снизился на 6%. В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК аналитики Степан Сумин и Дмитрий Савченко из компании «Финам» обсудили текущую ситуацию на фондовом рынке и потенциал ключевых российских компаний.