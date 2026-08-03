FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Индекс Мосбиржи упал на 6% в июле: стратегии инвестирования и перспективы банков и металлургии

Индекс Мосбиржи по итогам июля снизился на 6%. В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК аналитики Степан Сумин и Дмитрий Савченко из компании «Финам» обсудили текущую ситуацию на фондовом рынке и потенциал ключевых российских компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии