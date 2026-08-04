Топливный кризис в России: ситуация на 4 августа 2026 года

Власти заявляют о прохождении пика кризиса, но в ряде регионов сохраняется бензиновый коллапс. Лето 2026 года стало для России временем беспрецедентного топливного кризиса, охватившего практически все субъекты Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии