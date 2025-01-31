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Китай

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ТЭК России в 2024 году сохранил роль гаранта мировой энергобезопасности -- вице-премьер РФ А. Новак

Москва, 30 января /Синьхуа/ -- Топливно-энергетический комплекс /ТЭК/ России в прошлом году продолжил уверенное развитие, надежно обеспечивал внутренние потребности в энергоносителях и сохранил роль гаранта мировой энергетической безопасности.

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