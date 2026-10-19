Граждане имеют право исключить из квитанции за ЖКУ дополнительные услуги. Об этом RT заявил депутат фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Вучич заявил, что...
- В ЕК отказались о...
- В Москве прошли о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым