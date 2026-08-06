ДОНЕЦК, 6 августа./ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Зарница Запорожской области укрепляли позиции бетоном, рассказал в беседе с ТАСС штурмовик 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Победа.
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