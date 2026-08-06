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ТАСС

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Штурмовик Победа: позиции ВСУ в Зарнице были хорошо укреплены бетоном

Штурмовик Победа: позиции ВСУ в Зарнице были хорошо укреплены бетоном

ДОНЕЦК, 6 августа./ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Зарница Запорожской области укрепляли позиции бетоном, рассказал в беседе с ТАСС штурмовик 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Победа.

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