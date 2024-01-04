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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Галина Дьячина
    да полно таких рассказиков в интернете..Клава и Жанна дол...
  • Кот Рыжый
    Как то не понятен посыл автора! Правильно пишут--бред. Конкретика притянута за уши.Клава и Жанна дол...
  • Natali Климова
    Автору надо приехать в нашу общагу. Тут бабы как выйдут на общую кухню отпахать на семью, так сразу и расскажут вам  ...Клава и Жанна дол...

Клава и Жанна должны быть наказаны?

Клава и Жанна должны быть наказаны?

Женщина обязана быть несчастной. Иначе судьба накажет (с). Хотела немного отдохнуть от межполовых дискуссий, почитав художественные рассказы, да как бы ни так.

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Комментарии
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Natali Климова
Автору надо приехать в нашу общагу. Тут бабы как выйдут на общую кухню отпахать на семью, так сразу и расскажут вам  о счастье.  Рожать условие непременное при том, что даже общага стоит около 2 млн в Краснодаре, поэтому ипотека и 3 работы. Муж особого значения не имеет, пашут в основном бабы. Но все в один голос орут, что это   ЩАСТЬЕ   !!!
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16 час.
Кот Рыжый
Как то не понятен посыл автора! Правильно пишут--бред. Конкретика притянута за уши.
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16 час.
Галина Дьячина
да полно таких рассказиков в интернете..
Ответить
16 час.

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