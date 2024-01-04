Клава и Жанна должны быть наказаны?

Natali Климова

Автору надо приехать в нашу общагу. Тут бабы как выйдут на общую кухню отпахать на семью, так сразу и расскажут вам о счастье. Рожать условие непременное при том, что даже общага стоит около 2 млн в Краснодаре, поэтому ипотека и 3 работы. Муж особого значения не имеет, пашут в основном бабы. Но все в один голос орут, что это ЩАСТЬЕ !!!