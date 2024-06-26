Проблемы с электроснабжением возникли на двух станциях метро Москвы

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Отключение электропитания со стороны внешнего питающего центра привело к кратковременному снижению уровня освещенности на станции метро "Площадь Революции", а также в переходе на станцию "Театральная", сообщил департамент транспорта Москвы в среду, 26 июня.
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