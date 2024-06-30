Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

Семьи террористов, устроивших теракт в Дагестане, должны понести ответственность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых структур региона по поводу произошедшего в соседней республике.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Умница Кадыров! Полностью его поддерживаю!
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15 час.
В К
Настоящий мужик и патриот!
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15 час.

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