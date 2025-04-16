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Названа причина отказа ВСУ сдаваться в курском монастыре

Названа причина отказа ВСУ сдаваться в курском монастыре

Попавшие в окружение бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале не хотят сдаваться, потому что они приехали в Курскую область «на охоту на людей».

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Зачистить под ноль!
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18 час.
Игорь Васиков
Тараканов травят газами. И монастырь цел и тварей нет.
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17 час.
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