В Госдепартаменте заявили, что не знают о закупках США нефти РФ

Замруководителя пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Ведант Пател заявил во время брифинга, что не имеет информации о возможных закупках Вашингтоном нефти из Российской Федерации после паузы в полтора года.
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