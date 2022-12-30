Корни традиции веселого отмечания Нового Года в России

Наткнулась на довольно длинную статью на англоверсии РТ о советских традициях встречи Нового Года и почему в России, практически единственной христианской стране в мире, Новый Год является куда бОльшим празднеством, чем Рождество… Источник: nsk.
Наткнулась на довольно длинную статью на англоверсии РТ о советских традициях встречи Нового Года и почему в России, практически единственной христианской стране в мире, Новый Год является куда бОльшим празднеством, чем Рождество… Источник: nsk.
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