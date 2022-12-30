Заноза

13 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Кузнецов
    Похоже руки у него связаны.Кому то на верху очень не хочется что бы это СВО закончилось слишком быстро.Стало понятно, ка...
  • Колян Пофигистов
    У нас об этом все знают и твердят. Только САМ хочет быть беленьким. Войну в белых перчатках не выиграть.В битву за Днепр ...
  • Юрий анин
    В битву за Днепр ...

Корни традиции веселого отмечания Нового Года в России

Корни традиции веселого отмечания Нового Года в России

Наткнулась на довольно длинную статью на англоверсии РТ о советских традициях встречи Нового Года и почему в России, практически единственной христианской стране в мире, Новый Год является куда бОльшим празднеством, чем Рождество… Источник: nsk.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх