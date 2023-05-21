Русская весна

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ЕС уже не поспевает за украинскими запросами — Washington Post

ЕС уже не поспевает за украинскими запросами — Washington Post

Перед визитами в Берлин, Париж и Лондон президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что долгожданное контрнаступление Украины не может начаться до тех пор, пока не будет обеспечено больше оружия и боеприпасов, пишет The Washington Post.

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