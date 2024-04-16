ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Ну что, персов можно поздравить, знатно они иудейцев макнули. Смердит легенда о «непобедимой армии и непроницаемой ПВО» знатно, хотя по всем признакам – состоялась вдумчивая разведка боем.
Иран vs Израиль: счёт 1 : 0
Комментарии
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Nina Roytvarf
Дикари орут, подняв руки вверх, следовательно, счет 1:0 🤣🤣
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19 час.
Nina Roytvarf
Израиль продемонстрировал полное превосходство своей технологии, щелчками сбивая все, что летит. А дурашка автор пишет , что все, якобы, наоборот, что ли?
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19 час.
Nina Roytvarf
Народув Иране, видимо, объявили, что у них победа, вот чурки и радуются.
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19 час.
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