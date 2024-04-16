Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Пора отрезать правый берег Днепра от левого - мосты надо разрушить. Будет легчеThe Sun: молниено...
  • Жастлек Жакупов
    НУЖНО БИТЬ на упреждение, по местам скопления самолётов и ракет, где бы они не находились!!!The Sun: молниено...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Пи.дец придет Киеву,Крещатику,Львову,достойная будет ответка. О!!! Нужно кокаин рассыпать по мосту,у ze рука не подни...The Sun: молниено...

Иран vs Израиль: счёт 1 : 0

Иран vs Израиль: счёт 1 : 0

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ну что, персов можно поздравить, знатно они иудейцев макнули. Смердит легенда о «непобедимой армии и непроницаемой ПВО» знатно, хотя по всем признакам – состоялась вдумчивая разведка боем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nina Roytvarf
Дикари орут, подняв руки вверх, следовательно, счет 1:0 🤣🤣
Ответить
19 час.
Nina Roytvarf
Израиль продемонстрировал полное превосходство своей технологии, щелчками сбивая все, что летит. А дурашка автор пишет , что все, якобы, наоборот, что ли?
Ответить
19 час.
Nina Roytvarf
Народув Иране, видимо, объявили, что у них победа, вот чурки и радуются.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх