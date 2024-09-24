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ВС России продолжают выдавливать украинских боевиков из приграничных районов

ВС России продолжают выдавливать украинских боевиков из приграничных районов

Российские войска продолжают выдавливать украинских боевиков из пограничных районов Курской области. Многоцелевые истребители Су-35С надежно прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.

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