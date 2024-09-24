ВС России продолжают выдавливать украинских боевиков из приграничных районов

Российские войска продолжают выдавливать украинских боевиков из пограничных районов Курской области. Многоцелевые истребители Су-35С надежно прикрывают наши штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время нанесения ими авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.