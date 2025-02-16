Захарова прокомментировала слова главы МИД Эстонии о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 февраля отреагировала на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о том, что Европе необходимо «загнать в угол» российского президента Владимира Путина.
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