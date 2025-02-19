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Царьград

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Илья Пономарёв: бывшему депутату грозит пожизненный срок за терроризм

Илья Пономарёв: бывшему депутату грозит пожизненный срок за терроризм

Бывший депутат Илья Пономарёв, признанный иностранным агентом в России, обвиняется в насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.

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