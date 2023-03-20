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Где в Украине можно купить отличный жилой дом за $1000

Где в Украине можно купить отличный жилой дом за $1000

В Украине дешевые жилые дома продаются в небольших населённых пунктах. Причем в 2023 году можно найти достаточно неплохие варианты за тысячу долларов, однако главные их недостатки - не развитая инфраструктура НП и отдаленность от ближайшего города.

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