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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Деньги должны оставаться у тех, кто их заработал

Деньги должны оставаться у тех, кто их заработал

В комментариях прекрасное. Вчера мы обсуждали план Кембриджа по маргинализации мужчин, который, если грубо, сводится к тому, чтобы дать женщинам возможность рожать от высоких и дерзких красавчиков с волевыми челюстями, а обычных мужчин обложить налогами, чтобы одинокие мамы не испытывали сильных финансовых проблем (ссылка).

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