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В Петербурге злодеи на такси похитили мигранта и под угрозами отобрали все деньги

В Петербурге злодеи на такси похитили мигранта и под угрозами отобрали все деньги

В Выборгском районе Петербурга несколько злоумышленников затащили приезжего молодого человека в автомобиль такси, где стали требовать крупную сумму денег.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Ничего себе гастарбайтер, с которого можно требовать 800 тысяч.  Скорее всего бригадир одной из азиатских бригад, который &quot;надул&quot; свою бригаду, присвоив заработанные бригадой деньги. У них это в порядке вещей. Бригадир сам не работает. Он типа находит работодателей, с ними договаривается и с ним же  рассчитываются по окончании работы.  Обычно такой &quot;бригадир&quot;   забирает от 20-ти до 30 процентов. Видимо этот присвоил больше.   Остальные таких &quot;крыс&quot; ненавидят.
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