В Петербурге злодеи на такси похитили мигранта и под угрозами отобрали все деньги

Александр Лагуткин

Ничего себе гастарбайтер, с которого можно требовать 800 тысяч. Скорее всего бригадир одной из азиатских бригад, который "надул" свою бригаду, присвоив заработанные бригадой деньги. У них это в порядке вещей. Бригадир сам не работает. Он типа находит работодателей, с ними договаривается и с ним же рассчитываются по окончании работы. Обычно такой "бригадир" забирает от 20-ти до 30 процентов. Видимо этот присвоил больше. Остальные таких "крыс" ненавидят.