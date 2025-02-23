11 дорожных законов из разных уголков мира, в существование которых сложно поверить

Вам когда-нибудь приходило в голову оседлать осла или, может быть, помыть машину в воскресенье? Будьте осторожны — в некоторых странах за это могут оштрафовать! В мире полно удивительных и порой абсурдных правил.
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