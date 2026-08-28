Как новый катализатор без благородных металлов ускоряет переработку тяжёлой нефти

Всякий раз, когда речь заходит о глубокой переработке нефти, я вспоминаю, насколько это энергозатратный и технологически сложный процесс.
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