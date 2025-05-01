Снова «рука Кремля» виновата: в Одесской области власти закрыли все пляжи.Официальная причина — «российская агрессия», однако фактически это связано с неконтролируемым минированием прибрежных вод киевским режимом с самого начала СВО.
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