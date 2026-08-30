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Мировое обозрение

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Принц Нассау-Зиген. Русско-шведская война 1788–1790 гг. и последние годы жизни авантюриста

Принц Нассау-Зиген. Русско-шведская война 1788–1790 гг. и последние годы жизни авантюриста

Карл Нассау-Зиген — человек-фейерверк. Авантюрист, кругосветный мореплаватель, любимец Екатерины II и автор одного из самых страшных разгромов в истории русского флота.

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