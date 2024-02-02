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Китай

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Глава Канцелярии по делам проживающих за границей китайцев при Госсовете КНР поздравил китайцев, проживающих за рубежом и китайцев-реэмигрантов по случаю праздника Весны

Пекин, 2 февраля /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам проживающих за границей китайцев Чэнь Сюй в пятницу передал поздравления китайцам, проживающим за рубежом, а также китайцам-реэмигрантам и членам их семей в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.

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