Потная катка через "Госуслуги"Группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому планируется ввести идентификацию пользователей видеоигр через мобильный номер или портал «Госуслуги».
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