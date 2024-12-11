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Потная катка через "Госуслуги"

Потная катка через "Госуслуги"

Потная катка через "Госуслуги"Группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому планируется ввести идентификацию пользователей видеоигр через мобильный номер или портал «Госуслуги».

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