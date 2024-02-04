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MW: получив новый двигатель, Су-57М сравняется по скорости с МиГ-31

MW: получив новый двигатель, Су-57М сравняется по скорости с МиГ-31

С 2025 года ВКС России должны начать получать на вооружение усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения – Су-57М, который с октября 2022 года проходит летные испытания и будет оснащен новым двигателем – АЛ-51Ф.

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