TVLine Asks: ﻿Did DWTS: The Next Pro Results Surprise? ﻿Who Should Win Project Runway? Was Chad Powers Giving The Purge? And More

We tackle the biggest questions from the week in TV: Dancing With the Stars: The Next Pro, Project Runway, Chad Powers, and much more!We tackle the biggest questions from the week in TV: Dancing With the Stars: The Next Pro, Project Runway, Chad Powers, and much more!.
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