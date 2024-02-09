Русская весна
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Русская весна

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На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона (КАРТА)

На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона (КАРТА)

Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная кампания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом.

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