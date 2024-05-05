Жюлия Дюкурно нашла «Альфу»

Создательница «Титана» и «Сырого» Жюлия Дюкурно подобрала себе новый фильм, сообщает Deadline. Третья полнометражная работа обладательницы «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля получила название «Альфа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии