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Газета.ру

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Уиткофф рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Уиткофф рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассчитывает на проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

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