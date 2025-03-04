В Рязани 4 марта временно отключили отопление из-за ремонтных работ

Работы проводит МУП «РМПТС». Специалисты обещают восстановить теплоснабжение в указанные сроки.В связи с проведением ремонтных работ на регуляторе давления и тепловых сетях, в двух районах города Рязани временно прекращена подача отопления и горячей воды.
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