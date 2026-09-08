Звезда «Ворониных» Станислав Дужников раскрыл, как сбросил больше 100 килограммов

Актер поделился, как ему удалось преобразиться. кадр сериала "Воронины"Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале «Воронины», на премьере фильма «Охота на императора» рассказал, как ему удалось избавиться от более чем 100 килограммов.
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