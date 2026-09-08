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Звезда «Ворониных» Станислав Дужников раскрыл, как сбросил больше 100 килограммов

Звезда «Ворониных» Станислав Дужников раскрыл, как сбросил больше 100 килограммов

Актер поделился, как ему удалось преобразиться. кадр сериала "Воронины"Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале «Воронины», на премьере фильма «Охота на императора» рассказал, как ему удалось избавиться от более чем 100 килограммов.

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