«Одним из организаторов травли был Чубайс, второй заказчик – ещё круче»: Рогозин о предателях, которые до сих пор во власти

Накануне Дня Победы страна готовилась к грандиозным торжествам. Поэтому практически не замеченной прошла информация о том, что Арбитражный суд Москвы отказался снимать арест с активов бывшего главы «Роснано».
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