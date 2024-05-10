Флаги, портреты и георгиевские ленты. Как новоаннинцы встретили День Победы 🎗🎗🎗 В этому году люди не смогли выйти на митинг и пройти в колонне "Бессмертного полка".
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Флаги, портреты и георгиевские ленты. Как новоаннинцы встретили День Победы 🎗🎗🎗 В этому году люди не смогли выйти на митинг и пройти в колонне "Бессмертного полка".