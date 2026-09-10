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Haaretz: Нетаньяху знал о готовящейся атаке ХАМАС, но ничего не сделал

Haaretz: Нетаньяху знал о готовящейся атаке ХАМАС, но ничего не сделал

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. За полторы недели до атаки ХАМАС 7 октября 2023 года президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и предупредил о готовящейся крупной операции.

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