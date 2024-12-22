В МВФ поставили Украине новые условия для финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил три новых условия для продолжения финансовой программы поддержки Украины, заявил глава комитета Верховной рады Даниила Гетманцева 21 декабря в своем Telegram-канале.
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