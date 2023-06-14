Русская весна

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Неизвестные подожгли натовскую технику под Ригой (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные подожгли натовскую технику под Ригой (ФОТО, ВИДЕО)

Под Ригой неизвестные подожгли натовскую технику. В Саласпилсе (18 км от Риги) подожжён военный бензовоз Oshkosh M977 HEMTT, который перевозился в прицепе грузовика.

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