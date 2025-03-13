Врач Дюваль рассказала, что фрукты, овощи и рыба помогут в профилактике диабета

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала «Москве 24», что регулярное употребление листовых овощей, таких как шпинат, брокколи и капуста, может предотвратить сахарный диабет, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
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